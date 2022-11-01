لاعب مغترب يبدي استعداده لتدعيم كتيبة بلماضي

أبدى اللاعب الفرانكو جزائري، بلال بوطوبة، لاعب نادي نيور الناشط في الدوري الدرجة الثانية الفرنسية، إستعداده لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

وصرح اللاعب بوطوبة لصحيفة “ليكيب الفرنسية، أمس الإثنين:” أود أن ألعب مع الجزائر، شاهدت المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل و تعلقت بهم كثيرا حينها”.

وأضاف اللاعب بوطوبة:”بكيت بشدة بعد الاقصاء ضد الكاميرون، لقد كنت مشمئزًا لم أستطع تصديق ما

حصل”.

وأوضح المتحدث: “أعرف الجزائر جيداً، كنت أزورها بانتظام خلال طفولتي، كولايات عنابة و سوق أهراس كما أملك روابط عائلية في الجزائر”.

وتابع بلال بوطوبة تصريحاته:”سيكون فخراً كبيراً إذا كان بإمكاني ارتداء قميص المنتخب الجزائري يومًا ما”.

للإشارة، بلال بوطوبة يعتبر خريج مدرسة مارسيليا، يلعب في منصب الجناح الأيسر، وسبق له خوض تجريبتين قصيرتين في ناديا إشبيلية ومونبيليه.

كما شارك بوطوبة هذا الموسم مع فريقه في الليغ 2، في 12 لقاء وسجل 6 أهداف، وقيمته في السوق تبلغ الميلونين أورو.