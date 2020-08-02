لاعب منتخب الأفلان سعيد عمارة في ذمة الله

فقدت ولاية سعيدة والجزائر عامة هذه الصبيحة الشيخ الرمز سعيد عمارة عن عمر يناهز 87 بعد مسيرة حافلة من العطاء في مجالي الرياضة والتسيير .

المجاهد سعيد عمارة لاعب سابق في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني من الأوائل الملتحقين بهذا المنتخب دفاعا عن القضية الوطنية وساهم رفقة ثلة من الأبطال في تدويل القضية الوطنية ورفع الراية الجزائرية عبر أقطار العالم ثم كانت له مسيرة احترافية كلاعب في صفوف العديد من الأندية الفرنسية مثل بيزي وبوردو إضافة إلى بعض الأندية الوطنية على رأسها مولودية سعيدة التي توج معها كلاعب ومدرب بكأس الجزائر

المرحوم تقلد العديد من المناصب أبرزها رئيس للاتحادية الجزائرية ومدير للشباب والرياضة ورئسيا للرابطة الجهوية لكرة القدم بسعيدة ودرب أندية مولودية وهران وشبيبة تيارت وغالي معسكر الذي توج معه بالبطولة الوطنية سنة 1984 فضلا عن نادي إشرافه على فريق بنغازي الليبي

بوفاة الشيخ سعيد عمارة الذي شهد له الجميع بحسن الخلق والمعاملة الطيبة والاحترافية في العمل تفقد الجزائر رمزا من رموز النضال والتفاني وأحد الأبناء البررة لهذه الولاية.