لاعب منتخب كرة اليد.. أين نحن من تسهيلات المنتخب الوطني في قطر  ؟

إنتقد حارس منتخب كرة اليد عادل بوسمال تعامل المسؤولين عن الرياضة الجزائرية عامة. بعد التسهيلات والإمكانيات الكبيرة التي منحت للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وفي تصريح لـ “النهار أون لاين”، قال “أتمنى من الناس أن لا يفهمونا بالخطأ، لسنا ضد كرة القدم وكلنا فرح لهذا التتويج. و لكن لما تشوف ما يقدم لكرة القدم مقارنة بالرياضات الأخرى الفرق شاسع جدا”.

وكان عادل بوسمال قد قال في الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” “أين كرة اليد من هذا، في بعض البطولات. اللاعبين ينشطون بالخارج يدفعون من جيوبهم ليلتحقوا بانديتهم”. وأضاف “للأسف الكيل بمكيالين و كرة القدم فوق الجميع”.

ويملك الحارس بوسمال عدد من المشاركات رفقة المنتخب الوطني لكرة اليد، بما فيها كأس أمم افريقيا 2012، 2016، 2018، 2020. كما شارك في مونديال 2011 و2013 و 2015.

يحدث هذا، في ظل المعاناة الكبيرة لكرة اليد الجزائرية، من الجانب التسييري والمادي. عكس المنتخب الوطني الذي منحت له طائرة رئاسية خاصة خلال تنقل المحترفين بالبطولة السعودية.

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وكشف موقع الإتحاد الإفريقي لكرة اليد عن مستويات المنتخبات المعنية بقرعة كاس أمم إفريقيا 2022 والتي ستحتضنها مدينة العيون المحتلة.

وغاب المنتخب الجزائري عن قائمة المنتخبات المعنية بالقرعة، بعدما قرر الإنسحاب من البطولة الإفريقية بعدما تم برمجتها بمدينة العيون المحتلة.

وعبّرت الجزائر عن رفضها تنظيم البطولة على الأراضي الصحراوية؛ باعتبار المغرب قوة محتلة، ولا يملك أي سيادة على هذه الأراضي بمنظور القانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي.

وكان المغرب أعلن عن إقامة النسخة 25 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، بين 13 و23 جانفي 2022، بمدينتي العيون وكلميم في الصحراء الغربية.

المستوى الأول : مصر – تونس – أنغولا

الثاني: الرأس الأخضر – المغرب – الكونغو الديمقراطية

المستوى الثالث: الغابون – غينيا – نيجيريا

المستوى الرابع: الكاميرون – السينغال – كينيا