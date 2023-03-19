لاعب من “السيري ب” الإيطالية يدعم المنتخب الأولمبي

أعلن نادي باري الناشط في الدرجة الثانية الإيطالية، عن وصول دعوة إلى لاعبه مهدي دورفال، من المنتخب الأولمبي الجزائري، تحسبا للالتحاق بالتربص الخاص بمواجهة غانا.

وكان الناخب الوطني الأولمبي الهادي ولد علي، قد وجه دعوة لدورفال، شهر أكتوبر 2022، غير أن الفريق الإيطالي رفض حينها تسريح لاعبه الفرانكو جزائري.

واستغل ولد علي، فترة التوقف الدولي، من أجل استدعاء الظهير الأيمن لباري الإيطالي، للالتحاق بالتربص الخاص بالمواجهة المرتقبة أمام غانا هذا الجمعة.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، سيستقبل الجمعة نظيره الغاني، بملعب 19 ماي 56 بعنابة، في ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لذات الفئة.