لاعب من “الكالتشيو” الايطالي ضمن مخططات بيتكوفيتش

يُحضر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لضخ دماء جديدة في التشكيلة الوطنية، خلال تربص شهر أكتوبر المقبل، الذي تتخلله مواجهتين أمام الصومال وأوغندا ضمن آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026.

ومع ضيق الوقت واقتراب موعد كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها نهاية سنة 2025، فإن تربص أكتوبر القادم، سيكون محطة حاسمة أمام بيتكوفيتش، من أجل ضبط قائمة الـ”كان”.

ويعتبر رفيق بلغالي، مدافع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي. أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف “الخضر” في المرحلة المقبلة، حسبما أكده الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت.

وأبرز ذات الصحفي في تغريدة له أمس، عبر حسابه على منصة “إكس” أن بلغالي. الذي يقدم مستويات راقية رفقة هيلاس فيرونا. بعدما التحق به الصائفة الماضية، قادما من ميشلين البلجيكي. يتواجد ضمن القائمة الموسعة للمدرب بيتكوفيتش.

مشيرا إلى أن صاحب الـ 23 ربيعا، سيكون حلا إضافيا في الرواق الأيمن من دفاع “الخضر” لمنافسة يوسف عطال، إلى جانب مهدي دورفال. الناشط في باري الايطالي، في “السيري ب”.