لاعب من فريق عين البنيان يقترب من شباب بلوزداد

عرض رئيس فريق وفاق بلدية عين البنيان لاعبه الشاب لياس ناصر باي الذي يبلغ من العمر 26 عاما على فريق شباب بلوزداد. من أجل خوض تجربة جديدة في حضيرة الكبار.

كما يقترب متوسط الميدان الدفاعي لفريق عين البنيان من تكرار تجربة هداف المنتخب الجزائري إسلام سليماني. الذي عاش نفس التجربة تقريبا من فريق عين البنيان إلى فريق السياربي الذي وضع فيه خطواته الأولى نحو النجومية.

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ووصل النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” لهدفه ال39 بقميص الخضر.

مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي سجل الهدف الثالث للخضر في مواجهة غانا الودية عند حلول الدقيقة الـ79.

كما يعتبر ابن مدينة عين البنيان الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء. حيث سبق له تحطيم الرقم القياسي لتسفاوت في وقت سابق.

وصنع النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” الحدث في منتزه “كلوكيدز” بمدينة عين البنيان.

وبعد وصوله الى الجزائر عبر طائرته الخاصة قادما من مدينة ليون الفرنسية فضل “سليماني” التواجد رفقة ابنه للترويح عن النفس.

وداعب لاعب أولمبيك ليون الفرنسي الكرة رفقة بعض الأطفال وكذا ابنه في صورة تعكس تواضع السوبر سليم.

وتوجه سليماني صوب العاصمة القطرية الدوحة لمباشرة التربص التحضيري الخاص بالخضر تحسبا للكان.

وكسّر مهاجم ليون الفرنسي حاجز الفيفا التي طالبت من المنتخبات الإفريقية إحترام قرار الاندية الأوروبية بضرورة البقاء تحت لواء النادي إلى غاية 3 جوان المقبل.

ووضع المهاجم الأسبق لشباب بلوزداد صورة له عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” قبل ثواني من إمتطائه الطائرة، رافقها بوضعه “إيموجي” للعلم الجزائري.