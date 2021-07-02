لاعب مولودية الجزائر السابق يلتحق بالدوري البحريني

توصل اللاعب السابق لفريق مولودية الجزائر “سيد أحمد عواج” لاتفاق نهائي مع إدارة المحرق البحريني للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الحالي، مثلما كشف عنه موقع “كووورة” العربي اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن الفريق الناشط في الدرجة الأولى البحرينية دخل في مفاوضات رسمية مع إبن ولاية وهران، وتوصل معه لاتفاق نهائي، على أن يصل لاعب المُنتخب الوطني الأولمبي السابق إلى البحرين الأسبوع المقبل تمهيدا لتوقيع العقد وتقديمه رسميا لوسائل الاعلام والإعلان عن الصفقة وتفاصيلها.

اللجنة الفنية بنادي المحرق حسب موقع “كووورة” العربي أوصت إدارة النادي بالتعاقد مع سيد أحمد عواج الذي لعب لفريق دبا الحصن الإماراتي في الموسم الماضي، كما سبق له اللعب لمولودية وهران، شبيبة القبائل، شبيبة الساورة وشباب قسنطينة في البطولة الوطنية.