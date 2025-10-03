لاعب مولودية وهران يتلقى استدعاءً لمنتخب بوتسوانا

كشفت إدارة مولودية وهران عن تلقي لاعب وسط الفريق، إدوين موتسيوا، استدعاءً رسمياً للانضمام إلى صفوف منتخب بلاده بوتسوانا، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

وسيدخل منتخب بوتسوانا غمار مواجهتين وديتين تحضيريتين، حيث سيلاقي منتخب أوغندا يوم 9 أكتوبر الجاري في بوتسوانا، قبل أن يواجه منتخب غينيا يوم 14 من الشهر ذاته بالمغرب.

ويُعد هذا الاستدعاء مكسبًا لمولودية وهران، إذ يعكس المستوى الجيد الذي يقدمه موتسيوا مع الفريق في المنافسة المحلية، ويؤكد في الوقت نفسه الثقة التي يحظى بها على الصعيد الدولي.