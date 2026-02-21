لاعب مولودية وهران يخضع لعملية جراحية

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، عن خضوع لاعبها أسامة قدور، لعملية جراحية، بعد إصابته أمس الجمعة، في مواجهة الضيف مولودية الجزائر.

وتقدمت الإدارة الوهرانية، بعبارات الدعم، للاعبها، الذي تعرض لإصابة بليغة على مستوى الأنف. ما استدعى خضوعه لعملية جراحية بمستشفى أول نوفمبر بوهران تحت قيادة طبيب مختص.

كما طمأنت أنصارها بشأن الحالة الصحية المستقرة لأسامة قدور، متمنية له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أجواء المنافسة.