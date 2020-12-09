لاعب ميلان يرفض الخضر ويضع شرطا مُستفزا لبلماضي

رفض لاعب نادي إسي ميلان، رياض طاهر، فكرة الإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني للشباب، بعدما وصله إتصال رسمي مع “رادار الفاف” في الفترة الماضية.

وكشف صابر بن سماعين، مدرب الخضر لفئة أقل من 20 سنة، بأن “التاسك فورس”، فشلت في الحصول على موافقة المُدافع.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”لقد تحدثنا مع وكيل أعمال طاهر، ولكنه رفض أن يتواجد مع الشُبان”.

وواصل :”لقد إشترط علينا أن تتم دعوته بصفة مُباشرة الى الأكابر، رغم أنه ينشط في الفريق الرديف لميلان”.

ويُعتبر هذا الشرط مُستفزا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى لجمال بلماضي، الذي يمتلك معايير خاصة، لإستدعاء اللاعبين.

وكان أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2019، قد تحدث عن حالة مُشابهة لخريج مدرسة أولمبيك ليون سابقا، بخصوص ياسر لعروسي.

وأوضح الرجل الأول في الخضر حينها، بأن لاعبا ينشط مع فريق رديف، من الإستحالة عليه نيل فرصة مع زملاء محرز.