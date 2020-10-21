لاعب نابولي السابق :”مُشاهدة غولام بنفس مستواه قبل الإصابة مُستحيل”

الرياضة
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لاعب نابولي السابق :”مُشاهدة غولام بنفس مستواه قبل الإصابة مُستحيل”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر اللاعب السابق لنادي نابولي دانيلي داينو، بأن عودة الدولي الجزائري فوزي غولام لمُستواه قبل سلسلة الإصابات أمر مُستحيل.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”مُشاهدة فوزي غولام، بنفس المُستوى الذي كان عليه، قبل الإصابات والعمليات الجراحية أمر مُستحيل”.

وواصل :”هذا أمر مؤسف، ولكن الطاقم الفني بقيادة جينارو غاتوزو مُطالب بإستغلال ما تبقى لديه، وإستثماره في المُستوى العالي”.

وختم :”صحيح أن مُستواه تراجع كثيرا، ولكنه يبقى قادرا على العطاء، على فترات مُتقطعة وما يظهره بداية هذا الموسم يعد بالكثير”.


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