لاعب نادي الشمال القطري محمد عمر رفيق يدير ظهره للجزائر !

رفض لاعب نادي الشمال القطري، والمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد عمر رفيق، تمثيل المنتخب الوطني تحسبا لقادم الإستحقاقات.

وأوضحت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، أنها تلقت مراسلة من نادي الشمال القطري. مفادها أن اللاعب، محمد عمر رفيق، تخلى عن فكرة تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. و قرر وضع حدا نهائيا لمسيرته الدولية.

وكان اللاعب قد أكد موقفه برسالة موقعة منه مرفوقة بمراسلة النادي القطري.

وأعرب “الفاف” عن استغرابها من قرار اللاعب، و تأسفت لاختياره، خاصة وأنه إستفاد من التكوين في أكاديمية “الفاف”. و سبق له تمثيل الفئات الشابة للمنتخبات الوطنية.

وفي الختام، أشارت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن تمثيل المنتخب الوطني شيظل شرفا متاحا لكل من يسعى للدفاع عن ألوان الجزائر بكل التزام و اعتزاز.