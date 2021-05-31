لاعب نجم مقرة غاضب ويؤكد تعرضه للعنصرية أمام الساورة

كشف لاعب نادي نجم مقرة، بوبكر سومانا، بأنه تعرض للعنصرية خلال المُباراة التي إنهزم فيها فريقه، يوم أمس الأحد أمام شبيبة الساورة. وكتب اللاعب المُعار من شباب بلوزداد على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”أنا أسود وأفتخر”.

وواصل لاعب منتخب النيجر :”لجميع أولئك الأنصار الذين قاموا بمُضايقتي بشأن لون بشرتي، أشكركم لأنكم مصدر تحفيز إضافي لي، نعم أنا أسود وفخور بذلك”.

وأضاف :”هذه أول مرة أتعرض فيها لمثل هذه التصرفات، منذ تواجدي في هذا البلد الجميل، رغم أني لعبت في مختلف الولايات رفقة السياربي ومقرة، وقابلت دائما أشخاص رائعين يُساندونني، لا مكان للعنصرية في الملعب”.

ليختم :”أود أن أشكر زملائي، وجميع الحاضرين في الملعب الذين قاموا بالوقوف الى جانبي”.