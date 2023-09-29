لاعب نيس يهدد بالانتحار والنادي يؤجل كل نشاطاته

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، عن محاولة لاعب نادي نيس الفرنسي الانتحار لسبب غريب.

وحسب ما نقله موقع “BFM Côte d’Azur“، فإن اللاعب أليكسيس باكا باكا هدد بالانتحار من خلال القفز من جسر ماجنان بسبب فشل علاقته العاطفية.

وأوضح المصدر، أن اللاعب باكا توقف صبيحة اليوم في جزء من الطريق المخصص للطوارئ في منتصف الجسر وهدد بالقفز من أعلى الجسر، ويتفاوض مع اللاعب حاليا الدرك الفرنسي وعناصر الحماية المدنية للعدول عن قراره.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة نادي نيس قررت إرسال أخصائي نفساني للتحدث مع اللاعب، كما تقرر تجميد نشاطات الفريق مؤقتا بسبب مشكلة اللاعب.