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لاعب نيوكاستل السابق:”وضعية سليماني مُحبطة وبينيتيز فعل الصواب بتجاهله”

الرياضة
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لاعب نيوكاستل السابق:”وضعية سليماني مُحبطة وبينيتيز فعل الصواب بتجاهله” سليماني بقميص نيوكاسل
بقلم عبد النور حواز

قال نجم نادي “نيوكاستل” السابق “ميكي كين” أن وضعية اللاعب الدولي الجزائري “إسلام سليماني” مع الفريق الإنجليزي منذ قدومه مُحبطة.

وصرح المُهاجم الإنجليزي السابق لوسيلة إعلامية مُقربة من “الماغبايز”:”وضعية إسلام سليماني مُحبطة”.

وأضاف:”لكن رافاييل بينيتيز فعل الصواب بتركيزه التام على بقية لاعبي نيوكاستل الجاهزين لأن غياب سليماني الطويل بسبب الإصابة أمر مُقلق”.

وختم “كين”:غياب سليماني منح الفرصة للمُهاجم “غايل” لإثبات قدراته على البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وعاد “السوبر سليم” للميادين بمُناسبة لقاء الخضر ضد إيران الذي جرى أمس الثلاثاء.


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