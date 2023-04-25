لاعب وداد بلكور “بوحديش” ضحية إعتداء بملعب نيلسون مانديلا!

تعرض لاعب فئة الشبان بنادي وداد بلكور، فارس بوحديش، لاعتداء خطير بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، على هامش مواجهة شباب بلوزداد ضد صن داونز برسم ذهاب ربع نهائي رابطة إفريقيا.

ونشرت إدارة نادي وداد بيلكور، أمس الإثنين، عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، بيانا تضامنت فيه مع لاعبها الشاب فارس بوحديش، وتمنت له الشفاء العاجل.

وأوضح ذات البيان، أن اللاعب فارس بوحديش أجرى عملية جراحية، عقب الاعتداء، ويرقد الآن بمستشفى مصطفى باشا.