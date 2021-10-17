لاعب وداد بوفاريك مفقود بعد ركوبه قوارب الموت

يتواجد لاعب وداد بوفاريك، سيد علي بوكابوس، ضمن تعداد المفقودين، بعد اختياره “قوترب الموت” لمغادرة الوطن.

وكشفت مصادر “النهار”، أن اللاعب بوكابوس، ركب قبل يومين، قوارب الموت، باتجاه اسبانيا، رفقة عدد من الشباب.

وخلال رحلتهم هذه انقطعت أخبار اللاعب السابق لوداد بوفاريك، بعد ضياع قاربهم في عرض البحر.

يذكر أن العديد من لاعبي البطولة الوطنية، سبق لهم خوض هذه المغامرة، على غرار سيد علي بوكابوس، من أجل بلوغ الضفة الأخرى.

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