لاعب وفاق سطيف يتعرض للرشق بالحجارة على مستوى رأسه

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة اتحاد بسكرة ووفاق سطيف، اليوم الجمعة، بملعب 18 فيفري ببسكرة، لقطة غير رياضية.

إذ تعرض لاعب الوفاق، بوشامة صلاح الدين، للرشق بالحجارة على مستوى الرأس، اضطر إثرها إلى مواصلة المواجهة وهو يضع ضمادة طبية.

ويسلط هذا الحادث الضوء على مشكلة الشغب في الملاعب الجزائرية. وتكرر مثل هذه التصرفات التي تهدد سلامة اللاعبين. وتفسد روح المنافسة الرياضية بين الأندية في مختلف البطولات المحلية بكل أقسامها.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اتخذ إجراءات تأديبية ضد الأندية واللاعبين وكذا الجماهير. ممن ثبت تورطهم في أحداث شغب، بما في ذلك فرض عقوبات الإيقاف وغرامات مالية.

ولفت مختلف الفاعلين في كرة القدم الجزائرية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تضافر جهود الجميع عبر مختلف ربوع الوطن. للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تنخر جسد الكرة الجزائرية. لا سيما تعزيز الوعي بأهمية الروح الرياضية والالتزام بقواعد السلوك الحسن داخل الملاعب لضمان سلامة اللاعبين والجماهير على حد سواء.