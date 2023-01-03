لاعب ولفرهامبتون يختار تمثيل الخضر بداية من مارس

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الثلاثاء أن اللاعب، ريان آيت نوري، قرر بصفة رسمية تمثيل المُنتخب الوطني الجزائري.

وأضافت ذات الصحيفة أن الأمر أصبح رسمي عكس المرات السابقة واللاعب منح موافقته النهائية للفاف.

واستسلم الظهير الأيسر لفريق ولفرهامبتون الانجليزي للأمر الواقع حسب الصحيفة ليصبح مؤهل للتربص القادم للخضر.

ويواجه أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، مُنتخب النيجر شهر مارس ذهابا وإيابا في تصفيات “كان” كوت ديفوار.