لاعب ويستهام يُشيد ببن رحمة

آثنى لاعب فريق ويستهام يونايتد الانجليزي “آرون كريسوال” على زميله النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” بعد تألق الآخير أمام برينتفورد في مواجهة ودية.

وقال الظهير الأيسر الانجليزي في تصريحات للموقع الرسمي لويستهام:”الهدف كان رائعا، هذ هو سعيد موجود في كل مكان، تموقع بشكل مميز، بقدمه اليمنى سجل الهدف، لقد فعل ذلك في الكثير من المرات في التدريبات و”.

وأضاف:”أنا مُتأكد أنه سيفعل ذلك مرة آخرى، ومتأكد أننا سنرى المزيد من سعيد هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز”.