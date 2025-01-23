لاعب الخضر يعود للتدريبات الجماعية لبايرن ميونيخ بعد غياب طويل

عاد مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي، الناشط في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني للشباب، يونس آيت عمر، إلى التدريبات الجماعية.

وذلك بعدما شفي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي، شهر مارس من السنة الفارطة.

ونشر نادي بايرن ميونيخ الألماني للشباب، اليوم الخميس، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعودة مهاجم الخضر، يونس آيت عمر.

وظهر اللاعب بمعنويات مرتفعة، وداعب الكرة بصفة عادية في أول حصة تدريبية بعد عودته من الإصابة.