لاغارد تبلغ قادة الإتحاد الأوروبي بأن الإقتصاد يشهد تراجعا هائلا

أبلغت، اليوم الجمعة، كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد التكتل يشهد تراجعا كبيرا ودعت الاتحاد للتحرك لقيادة الانتعاش.

وألقت لاغارد، نقلا عن رويترز، كلمتها على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الأزمة.

وأضافت أن اقتصاد منطقة الأورو يتجه صوب انخفاض حاد بنحو 13 بالمائة في الربع الثاني وكررت توقعات البنك بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 8.7 بالمائة في 2020.

وقالت إن التأثيرات الكاملة لأسوأ تراجع اقتصادي للاتحاد الأوروبي لم تظهر بالكامل بعد في سوق العمل وإن معدل البطالة بمنطقة الأورو قد يبلغ عشرة بالمائة.

ودعت لاغارد القادة للاتفاق على خطة للتعافي سريعا لقيادة الانتعاش الاقتصادي وقالت إن الأسواق المالية هادئة نسبيا بسبب التوقعات بأن التكتل سيتحرك ليُظهر أن الاتحاد الأوروبي عاد للعمل.