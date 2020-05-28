 لاغارد تتوقع انكماش اقتصاد منطقة الأورو إلى 12 بالمائة هذه السنة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن اقتصاد منطقة الأورو المكونة من 19 عضوا من المحتمل أن يتقلص بنسبة 8 إلى 12 في المائة هذا العام.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في أفريل الماضي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بحوالي 5 إلى 12 في المائة في 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا.

و كان السيناريو المتوسط هو حدوث انكماش بنسبة 8 في المائة، تبعا لمدة تدابير احتواء المرض وفعالية السياسات الرامية إلى التخفيف من أثر الصدمة.

وذكرت لاغارد أن البنك المركزي سوف ينشر توقعا جديدا في مطلع جوان المقبل.