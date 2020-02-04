“لاغازيتا ديلو سبورت”: “سلاح ميلان.. زلاتان وبن ناصر” !

أكدت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أنّ كل من “زلاتان إبراهيموفيتش” و”اسماعيل بن ناصر” يعتبران من أسلحة “ميلان” في هذه الفترة.

غيابهما عن مباراة الفريق في الجولة الماضية أمام “هيلاس فيرونا”، جعل الفريق يفقد نقطتين ثمينتين في “السانسيرو”.

كما أن عودتهما للتشكيلة الأساسية ستكون في داربي الغضب أمام “إنتر ميلان” هذا الأحد، أين سيعول “بيولي” على هذا الثنائي لتحقيق الفوز في الداربي.

في نفس السياق، جماهير “ميلان” أكدت أن عقوبة “بن ناصر” جاءت في وقتها، فالمحارب الجزائري كان بحاجة للراحة قبل موقعة “الداربي”.