لاغازيت ديلو سبورت: بن ناصر أظهر شخصية قوية في شهر الصيام

تطرّق الصحيفة الواسعة الانتشار في ايطاليا “لاغازيت ديلو سبورت” اليوم إلى المستوى التصاعدي للدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر رفقة فريقه ميلان.

كما كشفت أن بن ناصر أصرّ على صيام ايام الشهر الكريم رغم تنشيطه 4 مباريات كاملة.

كما قالت ان الجزائري أظهر شخصية قوية في تلك الأيام. بعدما خضع لبرنامج غذائي خاص. قبل أن يدخل في برنامج المجموعة بعد الصيام مباشرة.

وينشط بن ناصر وزملائه في ميلان مباراة قوية امام هيلاس فيرونا الأحد المقبل التي قد تكون حاسمة في مشوار الفوز بلقب “الكالتشيو”.

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