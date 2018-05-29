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“لافارج هولسيم المسيلة” تصدّر 17 ألف طن من الإسمنت نحو إفريقيا غدا الأربعاء

الوطني
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“لافارج هولسيم المسيلة” تصدّر 17 ألف طن من الإسمنت نحو إفريقيا غدا الأربعاء
بقلم إيمان ض

تجري شركة “لافارج هولسيم -المسيلة” غدا الأربعاء عملية تصدير لـ 17 ألف طن من الإسمنت الرمادي على مستوى ميناء جن جن بجيجل نحو إفريقيا الغربية.

حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمجمع “لافارج هولسيم الجزائر”.
و تندرج هذه العملية السابعة من نوعها للمجمع منذ ديسمبر 2017 ضمن هدف مجمع “لافارج هولسيم – الجزائر”، الذي يسعى إلى “تصدير 2 مليون طن من الإسمنت في
2020 و كذا في إطار خطة وطنية طموحة ترمي إلى تصدير 5 مليون طن من الإسمنت سنويا”.
وأكّد “مجمّع لافارج هولسيم – الجزائر”، أنّه و من خلال هذه العمليات المستمرة للتصدير على التزامه المتواصل و التام للمساهمة في تنويع مداخيل البلاد خارج المحروقات”.

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