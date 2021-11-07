لافان:”الحكم عوينة لم يكن في المستوى أمام الساورة”

انتقد المُدرب الفرنسي لفريق اتحاد العاصمة ،دينيس لافان، الحكم ،سعيد عوينة، الذي أدار مواجهة سوسطارة أمام المُضيف شبيبة الساورة اليوم الأحد.

والتي انتهت بفوز المحليين بهدف يتيم دون رد لحساب الجولة الثالثة من الرابطة الوطنية المحترفة.

وقال لافان أن التحكيم أثر على سيرورة المواجهة وارتكب بعض الهفوات وبعد اللقاء صرح لافان للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

“التحكيم لم يكن جيدا في مواجهتنا أمام شبيبة الساورة، وارتكب ثلاثي التحكيم العديد من الأخطاء”.