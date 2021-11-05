“لافان”:”مواجهة الساورة مُعقدة ولدينا أسلحتنا للعودة بنتيجة إيجابية”

أكد المُدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة ،دينيس لافان، أن مواجهة شبيبة الساورة المُقررة أمسية الأحد صعبة جدا مشددا على ضرورة اللعب بحدة كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال اليوم الجمعة لافان في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي العاصمي:”نحن نعلم أن مواجهة شبيبة الساورة مُعقدة جدا، ولذلك حضرنا لها بشكل جيد”.

“نحن أيضا لدينا أسلحتنا للعودة بنتيجة إيجابية من بشار ونعلم أننا قادرين على ذلك، يجب أن نتميز بالحدة في مواجهة الساورة لأنهم خصم يلعب بطريقة مباشرة، ويضغط على المُنافس في منطقته وقوي من الناحية الهجومية، يجب أن نلعب كمجموعة واحدة ونكون مُتحدين فوق أرضية الميدان”.