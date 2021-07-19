لافان: “أحرزنا فوزا مستحقا أمام السياسي وهدفنا ضمان مشاركة إفريقية”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، دنيس لافان سعادته بالفوز الثمين، الذي عاد به أشباله من قسنطينة، مؤكدا أن هدفهم هو ضمان مشاركة إفريقية الموسم المقبل.

وصرح لافان في هذا الخصوص: “الشبيبة لم تتمكن منذ سنوات من الفوز على السياسي واليوم نجحنا في تحقيق ذلك بعد المباراة الكبيرة التي قدمها لاعبونا”.

وأضاف مدرب الشبيبة: “حققنا فوزا مستحقا في هذه المباراة، ونطمح في المواصلة على هذا النسق لبلوغ هدفنا في ضمان مشاركة إفريقية”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل حسم المباراة التي جمعته أمس الأحد بشباب قسنطنية على ملعب هذا الأخير، لصالحه بنتيجة 2-1.