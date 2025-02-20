لافان: “افتقدنا للفعالية أمام شبيبة القبائل وعلينا تحسين آدائنا الهجومي”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب أولمبيك أقبو، دنيس لافان، التعادل السلبي الذي سجله فريقه أمام الضيف شبيبة القبائل، لافتقاد لاعبيه للفعالية أمام المرمى.
وصرح لافان، في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “هذه المباراة كامن مغلقة من كلا الجانبين، وكلا الفريقان دافعا بشكل جيد”.
كما أضاف: “شكل خطر على دفاع الشبيبة في عدة مناسبات، وكانت لنا فرصة كبيرة في الشوط الأول، لكن افتقدنا للفعالية امام المرمى”.
وتابع دنيس لافان: “قدمنا مباراة في الكستوى من الناحية الدفاعية، لكن علينا العمل أكثر على الجانب الهجومي مستقبلا”.
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