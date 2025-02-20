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الرياضة

لافان: “افتقدنا للفعالية أمام شبيبة القبائل وعلينا تحسين آدائنا الهجومي”

بقلم كريم تيغرمت
لافان: “افتقدنا للفعالية أمام شبيبة القبائل وعلينا تحسين آدائنا الهجومي”
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أرجع مدرب أولمبيك أقبو، دنيس لافان، التعادل السلبي الذي سجله فريقه أمام الضيف شبيبة القبائل، لافتقاد لاعبيه للفعالية أمام المرمى.

وصرح لافان، في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “هذه المباراة كامن مغلقة من كلا الجانبين، وكلا الفريقان دافعا بشكل جيد”.

كما أضاف: “شكل خطر على دفاع الشبيبة في عدة مناسبات، وكانت لنا فرصة كبيرة في الشوط الأول، لكن افتقدنا للفعالية امام المرمى”.

وتابع دنيس لافان: “قدمنا مباراة في الكستوى من الناحية الدفاعية، لكن علينا العمل أكثر على الجانب الهجومي مستقبلا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/S0hy3
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