لافان: “الحكم أخطأ في ضربة الجزاء”

ألقى مدرب شباب قسنطينة، دينيس لافان، باللوم على حكم المباراة التي جمعتهم بمولودية الجزائر، معتبرا أنه احتسب ضربة جزاء خيالية.

وصرح دينيس لافان، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “بدأنا هذه المباراة بطريقة جيدة، أين سجلنا مبكرا”.

وأضاف: “بعد هدفنا الأول تراجعنا للوراء، وفتحنا مساحات للمنافس الذي تمكن من تعديل النتيجة بطريقة عادية ومعقولة”.

وتابع: “هناك أخطاء في هذه المباراة، الكل يرتكب أخطاء وهذا أمر طبيعي، من بينها الخطأ الذي ارتكبه حكم اللقاء، بإعلانه عن ضربة جزاء دفعنا ثمنها غاليا”.

يذكر أن حكم المباراة، منح لمولودية الجزائر، ضربتي جزاء في هذه المباراة، في الدقيقتين الـ57، و77، سددهما اللاعب فريوي بنجاح، مانحا الفوز لفريقه بنتيجة 3-2.