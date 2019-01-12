لافان: “الفوز في المباراة الإفتتاحية يفتح لنا أبواب الأدوار المقبلة”

أكد دينيس لافان، مدرب شباب قسنطينة، أن الفوز الذي حققه فريقه أمس الجمعة على حساب النادي الإفريقي التونسي، يسفتح لهم الباب نحوى الأدوار المقبلة من رابطة الأبطال.

وصرح دينيس لافان، عقب هذا الفوز، لـ(و.أ.ج): “الفريق جاء إلى سوسة من أجل كسب النقط الثلاثة، والعودة بالفوز للجزائر”.

وأضاف: “الفوز بالمباراة الإفتتاحية من دور المجموعات، قد يفتح لنا الباب للتأهل للأدوار المقبلة من المنافسة الإفريقية”.

وتابع دينيس لافان: “تمكنا من تحقيق هذا الفوز بفضل النزعة الهجومية التي تميز بها آداء الفريق وكذلك روح المجموعة”.

يذكر أن شباب قسنطينة، عاد بفوز مهم من تونس، أمام النادي الإفريقي، بنتيجة 1-0، لحساب المباراة الأولى من دور المجموعات، لرابطة أبطال إفريقيا.