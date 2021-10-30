لافان: “تنتظرنا مباراة مفخخة أمام أمل الأربعاء”

اعتبر مدرب اتحاد العاصمة، دنيس لافان، بأن المواجهة التي ستجمعهم، بالصاعد الجديد للمحترف الأول، أمل الأربعاء، ستكون مفخخة، وعليهم الحذر من منافسهم.

وصرح لافان، للموقع الرسمي للفريق: “كل المباريات مهمة بما أنها تساوي ثلاث نقاط، وسنخوضها بنفس العزيمة بهدف تحقيق الفوز”.

وأضاف: “مواجهة أمل الأربعاء ستكون مفخخة بالنسبة لنا، كوننا لا نعرف منافسنا، ولا نعرف هوية اللاعبين الذين سنواجههم”.

يذكر أن اتحاد العاصمة يستضيف فريق أمل الأربعاء، اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من البطول المحترفة.