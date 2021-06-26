لافان: “تنتظرنا مواجهة صعبة لترسيم تأهلنا للدور النهائي”

اعتبر مدرب شبيبة القبائل، دنيس لافان أن فريقه لم يضمن بعد تأهله للدور النهائي من كأس الكاف، وتنتظرهم مباراة صعبة أمام كوتون سبور من أجل تحقيق ذلك.

وصرح لافان، اليوم السبت، خلال ندوته الصحفية: “صحيح أننا حققنا نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب، وضمنا التأهل بنسبة 90%، لكن علينا إنهاء ما تبقى”.

وأضاف: “أجرينا تحضيراتنا لهذه المباراة بصفة عادية، ووضعنا آخر الروتوشات على التشكيلة خلال آخر حصتين لنا بسيدي موسى، وملعب “5 جويلية”.

وأردف مدرب الشبيبة: “رغم أننا فزنا في ثلاث مباريات على كوتون سبور، لكن علينا البقاء حذرين من منافسنا”

وتابع دنيس لافان: “أشكر أنصار الفريق على دعمهم الكبير، ونأمل في تحقيق التأهل للدور النهائي من أجل إسعادهم”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يستضيف غدا الأحد، كوتون سبور الكاميروني، بملعب “5 جويلية”، لحساب إياب نصف نهائي كأس الكاف.