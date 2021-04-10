لافان: “رغم المشاكل الإدارية ثقتي كبيبر في لاعبي الفريق”

الرياضة
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لافان: “رغم المشاكل الإدارية ثقتي كبيبر في لاعبي الفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب شبيبة القبائل، دنيس لافان ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه، قبل مواجهة نهضة بركان، رغم مشاكلهم مع الإدارة.

وصرح لافان: “اللاعبون تدربو بشكل عادي منذ يوم الخميس الماضي، والأمور عادة إلى نصابها في الفريق”.

وأضاف: “أحترم كثيرا لاعبينا، كونهم لا يخلطون مشاكلهم المالية مع الإدارة، ومسؤوليتهم فوق أرض الملعب”.

وتابع دنيس لافان: “أنا كتأكد بأن اللاعبين سيقدمون غدا أفضل ما لديهم فوق الميدان، مثلما تعودو عليه، من أجل تحقيق الفوز”.

يذكر أن شببية القبائل، تواجه غدا الأحد، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، نهضة بركان المغربي، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكاف.


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