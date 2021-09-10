لافان: “سعيد بعودتي إلى الجزائر لمباشرة مهامي مع اتحاد العاصمة”

حلّ المدرب الفرنسي دنيس لافان اليوم الجمعة، بمطار هواري بومدين بالعاصمة، عائدا من فرنسا، تحسبا لمباشرة مهامه مع فريقه الجديد اتحاد العاصمة.

وصرح لافان للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “استفدت من فترة راحة لاسترجاع أنفاسي وسعيد بعودتي إلى الجزائر”.

وأضاف: “سأباشر مهامي يوم الأحد، أين ينتظرنا تحدٍ جديد، أتمنى أن يكلل بنجاح. البداية ستكون بعقد اجتماع مع الطاقم الفني، قبل مباشرة العمل في الميدان”.

يذكر أن دنيس لافان، التحق باالعارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خلفا لسابقه محي الدين مفتاح.