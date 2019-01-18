لافان: “لدينا الأسلحة اللازمة للإطاحة بمازمبي”

أكد الفرنسي دينيس لافان، مدرب شباب قسنطينة، على إمتلاك فريقه للأسلحة اللازمة للإطاحة بتيبي مازمبي الكونغولي، رغم إعترافه بصعوبة المواجهة.

وصرح لافان، لتفزيون “النهار”: “ستكون مباراة صعبة، على غرار كل المباريات التي لعبناها لحد الآن في هذه المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “ما يهمنا الآن، هو مدى قدرة لاعبينا على إسترجاع إمكانياتهم البدنية، بعد مبارتي النادي الإفريقي، وأهلي برج بوعريريج”.

وأكد دينيس لافان، على قدرة فريقه في الإطاحة بتيبي مازمبي، مصرحا: “أظن أننا نملك الأسلحة اللازمة للإطاحة بنادي تيبي مازمبي”