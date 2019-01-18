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لافان: “لدينا الأسلحة اللازمة للإطاحة بمازمبي”

الرياضة
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لافان: “لدينا الأسلحة اللازمة للإطاحة بمازمبي”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الفرنسي دينيس لافان، مدرب شباب قسنطينة، على إمتلاك فريقه للأسلحة اللازمة للإطاحة بتيبي مازمبي الكونغولي، رغم إعترافه بصعوبة المواجهة.

وصرح لافان، لتفزيون “النهار”: “ستكون مباراة صعبة، على غرار كل المباريات التي لعبناها لحد الآن في هذه المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “ما يهمنا الآن، هو مدى قدرة لاعبينا على إسترجاع إمكانياتهم البدنية، بعد مبارتي النادي الإفريقي، وأهلي برج بوعريريج”.

وأكد دينيس لافان، على قدرة فريقه في الإطاحة بتيبي مازمبي، مصرحا: “أظن أننا نملك الأسلحة اللازمة للإطاحة بنادي تيبي مازمبي”


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