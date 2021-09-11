لافان وعشيو والمُساعدون يستلمون مهامهم في إتحاد العاصمة

إستم كل من دينيس لافان، حسين عشيو، الوناس قاواوي وعز الدين رحيم، مهامهم بصفة رسمية مع نادي إتحاد الجزائر، اليوم السبت، وذلك إستعداد للموسم الكروي الجديد.

وقام الرئيس المدير العام لشركة “سيربور”، ورئيس فريق سوسطارة، عاشور جلول بتقديم الوافدين الجديد لنادي لوسائل الإعلام، آملا في رؤيتهم يقودون النادي الى منصة التتويجات الغائبة في السنوات القليلة الماضية.

يُذكر بأن دينيس لافان، القادم من شبيبة القبائل، سيكون مُدربا رئيسيا، في حين سيُساعده عز الدين رحيم، على أن يتكفل قاواوي بتدريب الحراس، ويقوم حسين عشيو بدور المدير الرياضي بدلا من المُقال عنتر يحيى.