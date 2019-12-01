لافان يفتح النار على رجراج ومجوج

الرياضة
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لافان يفتح النار على رجراج ومجوج
بقلم كريم.تيغرمت

فتح مدرب شباب قسنطينة، دينيس لافان، النار على المدير العام للفريق رشيد رجراج، والمدير الرياضي ناصر مجوج.

وصرح لافان، لتلفزيون “النهار”، عقب فوز فريقه بثلاثية على وفاق سطيف: “المدير الرياضي العام للفريق اختار الوقت الغير مناسب لخلق المشاكل التي تحدث عنها”.

وأضاف: “الفريق حقق نتائج جيدة في آخر ثمانية مباريات، ما يدل على أنه يفكر في مصلحته الشخصية فقط، بخلق هذه المشاكل”.

وتابع: “هو متواجد في الفريق من أجل مصلحته الشخصية فقط، والتي يقدمها على مصلحة النادي”.

وأردف لافان، بخصوص المدير الرياضي للفريق ناصر مجوج: ” المدير الرياضي للفريق لا يملك أي شهادات، كان في الأقسام الدنيا  لأندية الهواة الفرنسية، وجد نفسه مدير رياضي في نادي من الدرجة الأولى”.

وأضاف: “هل تضنون حقا أنه يملك المؤهلات ليصبح مدير رياضي، هل هذا هو مستوى كرة القدم الجزائرية”.

وختم دينيس لافان: “هو صديق المدير العام للفريق، ويسعون لتنحية المدرب الحالي، لاستقدام مدرب جديد، والقيام باستقدامات تخدم مصالحهم الشخصية”.


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