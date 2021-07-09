“لافان” يكشف جديد شبيبة القبائل يوما قبل النهائي

عقد أمسية اليوم الجمعة المُدرب الفرنسي لفريق شبيبة القبائل “دينيس لافان” الندوة الصُحفية الآخيرة قبل نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي سيجمعه بالرجاء البيضاوي المغربي.

“لافان” قال:”جئنا الى هنا للقيام بما نؤمن به و هو التتويج بكأس الكاف.. النهائي سيُلعب في مباراة واحدة وهذا أمر جيد”.

“تحضيراتنا سارت في ظروف جيدة والاستقبال كان رائعا هنا بالبنين.. المُشكل الوحيد هو المدة الزمنية التي قطعناها من أجل التدرب والتي بلغت ساعتين”.

“بالنسبة للمُباراة.. كل شيئ ممكن.. بالنسبة لزكرياء بولحية..عاد للتدرب يوم الإثنين الماضي وجاهزيته ستتضح غدا”.

“كل اللاعبين جاهزين للنهائي ونحن نعتمد على الجماعية للتفوق على فرديات الرجاء البيضاوي المغربي”.