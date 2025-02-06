لافان: “لاعبونا قدّموا مباراة كبيرة وسعيد بتأهلنا في منافسة الكأس”

أبدى مدرب أولامبيك أقبو، دينيس لافان، سعادته بتأهل فريقه للدور الـ16 من كأس الجزائر، على حساب شباب فسنطينة، مرجعا الفضل لمردود لاعبيه.

وصرح لافان، عقب فوزهم بهدف دون رد على شباب فسنطينة: “أنا جد سعيد بتأهلنا في منافسة كأس الجزائر”.

كما أضاف: “لاعبينا قدموا مباراة كبيرة، أين سيطرنا على شباب قسنطينة، في الشوط الأول، وتمكنا من التسجيل مبكرا، وكنا قادرين على مضاعفة النتيجة”.

وتابع دنيس لافان: “الشوط الثاني كان أصعب بالنسبة لنا، بالنظر للارهاق الذي عانى منه لاعبينا، بعد مباراتنا الأخيرة أمام اتحاد العاصمة”.