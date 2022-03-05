لافروف: أوكرانيا تحتجز الطلاب الأجانب كدروع بشرية!

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السلطات الأوكرانية تحتجز الطلاب الأجانب كدروع بشرية.

وأورد الوزير، في مؤتمر صحفي مع نظيره القرقيزي اليوم السبت، أن السلطات الأوكرانية في ماريوبول رفضت خروج المدنيين للاحتفاظ بهم دروعا بشرية.

وذكر لافروف، أن روسيا قدمت أكثر من 150 حافلة لنقل الطلاب الأجانب في أوكرانيا. مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية كانت ترفض خروج المدنيين من المدن للاحتفاظ بهم كدروع بشرية.

وتابع الوزير، أن الوفد الروسي، ينتظر إجابة الأوكرانيين على مطالبه بنزع سلاح أوكرانيا والاعتراف بالقرم أراض روسية.

وأورد لافروف: “أكدنا أهمية اعتراف أوكرانيا بالسيادة الروسية على القرم”.

وأضاف لافروف: “لم نتلق أي مقترح أوكراني بشأن موعد إجراء الجولة المقبلة من المحادثات مع الوفد الأوكراني”.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن كييف تريد تصعيد الموقف مما يهدد أمن المدنيين. مؤكدا أن روسيا مستعدة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتوفير ممرات آمنة.

كما اعتبر وزير الخارجية الروسي، أن بيانات الرئيس الأوكراني الغاضبة لا تمنحهم تفاؤلا بشأن المحادثات.

فيما صرحت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، عن وجود 1.3 مليون لاجئ من أوكرانيا متوقعة أن العدد قد يرتفع إلى 1.5 مليون بنهاية يوم الأحد.

وقالت الأمم المتحدة، أن اللاجئين الأوكرانيين يذهبون إلى أماكن يعرفونها لكن موجة نزوح أكبر ستكون أكثر تعقيدا.

وأشارت ذات الهيئة، إلى أنه ورغم الممرات الآمنة المحتملة بأوكرانيا، لا يزال الوضع الإنساني خطيرا مع استمرار العمليات العسكرية.

فيما صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا ترفض مقترحات لفتح ممرات إنسانية في خاركيف وسومي.

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