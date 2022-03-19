لافروف: التعاون بين روسيا والصين سيتوطد  في ظل الظروف الحالية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن العلاقة بين موسكو وبيكين ستتعزز وتتوطد خصوصا في ظل الظروف الحالية.

وجاءت تصريحات لافروف في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة “زعماء روسيا”.

حيث قال أن التعاون بين روسيا والصين سيتوطد، وفي ظروف تقويض الغرب بشكل صارخ جميع الأسس التي يعتمد عليها النظام العالمي.

لذلك يجب على روسيا والصين كدولتين كبريين التفكير في كيفية مواصلة حياتهما في هذا العالم.

وأضاف نفس المتحدث، ان الدولتين لديهما الكثير من العمل للقيام به، وزعيماها وغيرهما من أعضاء الحكومتين ووزارتا الخارجية يعملون بنشاط ضمن إطار الحوار التقليدي الدوري.

وتابع لافروف قائلا، بأن الغرب في المرحلة الحالية يطرح أمام نفسه هدف القضاء على روسيا والانتقال إلى مواجهة الصين.

حيث أشار إلى أن الغرب يرى في بكين خطرا بسبب نموها الاقتصادي الذي بدأ بعد موافقة الصين على قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية.

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