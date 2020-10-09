لافروف: العلاقات الروسية مع الاتحاد الأوروبي تتدهور

قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور وليس لدى موسكو شيئا لتفعله لوقف هذا.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد على أي عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا

وأضافت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم أن العقوبات والقيود، تؤدي إلى تبني إجراءات جوابية موازية أو مشابهة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الغرب استخدم ما جرى مع نافالني كذريعة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

ولفتت إلى أنه لو كان الاتحاد الأوروبي يرغب حقا بكشف الحقيقة وفهم ما حدث، لما ربط العقوبات بقضية نافالني

وشددت في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي دليل على تورط روسيا في قضية نافالني.