لافروف: روسيا تأمل أخذ الإلتزام بإنشاء دولة فلسطين على محمل الجد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الإلتزام بإنشاء دولة فلسطين. بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.

وشدّد لافروف على ضرورة إلتزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة. كما “نأمل بشدة أنه بمجرد إنتهاء هذا الصراع. وندعو إلى حدوث ذلك على الفور. أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الجدية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية على أساس المبادئ التي وافقت عليها الأمم المتحدة”.

كما قال لافروف للصحفيين، بعد قمة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في بيشكيك: “في اليوم نفسه الذي بدأت فيه هذه المرحلة الساخنة من المواجهة بين حماس وإسرائيل. أصدروا بيانا رسميا من وزارة الخارجية، دعوا فيه بالضبط إلى ما تتحدثون عنه الآن – وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين”.

وأضاف لافروف: اليوم في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة تطرقنا إلى هذا الموضوع. دعونا نرى ما إذا كان من الممكن قبل القمة (لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة) الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا”.

وأضاف لافروف: “الجميع لديه رأي مشترك، لقد ناقشنا هذا اليوم في جلسة ضيقة، وهو أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع. والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية. والاستخدام العشوائي للقوة. والتي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل”.

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