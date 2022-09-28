لافروف: روسيا تمر بمرحلة مصيرية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تمر اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها ستحدد مستقبل النظام العالمي.
وأضاف لافروف، أن الأهداف الرئيسية لسياسة روسيا الخارجية لا تزال هي ضمان الأمن القومي للبلاد، وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية”.
وتابع الوزير الروسي: “تمر بلادنا اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها. ليس من المبالغة القول إن مستقبل النظام العالمي يتم تحديده خلال ذلك.”
وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل مع شركائها، دعم وترويج “أجندة بناءة وموحدة”.
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لافروف: الغرب يشن حربا غير مسبوقة ضد روسيا
كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يشن حربا هجينة ضد روسيا اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعا غير مسبوق.
وفي هذا السياق، أوضح لافرورف أن الغرب أطلق حربه الهجينة الحقيقية ضد روسيا منذ سنوات عديدة، إلا أن تلك الحرب، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة اكتسبت طابعا غير مسبوق.
كما أشار إلى استهداف الغرب للاقتصاد الروسي الذي يريد تدميره، ودفع البلاد نحو هوامش السياسة العالمية، وبمساعدة العقوبات يهدف إلى “تقويض الاستقرار” في روسيا.
بالمقابل أكد الوزير على أن أولوية الخارجية الروسية تظل تعزيز بناء علاقات مستدامة مع “جميع الشركاء الأجانب المهتمين” على أساس من التعاون القائم على الاحترام المتبادل.
لافروف: نبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن الأمن لروسيا
كما قال وزيرخارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده تبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن أمنها وتطورها.
وأوضح وزير الخارجي الروسي خلال اجتماع وزراء خارجية دول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلا:”نبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن الأمن لروسيا.”
كما أكد على أهمية التعاون بين دول منظمة شنغهاي، مشيرا إلى دعم موسكو للشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة.
وفي هذا السياق، اضاف وزير الخارجية الروسي، أن قادة دول منظمة شنغهاي اتفقوا على خطة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.
بالمقابل أكد لافروف، أن العملة الأمريكية لم تعد موثوقة وواشنطن تستغل عملتها في الضغط على عدد من الدول.
الى جانب ذالك كشف عن اتفاق بلاده مع دول إفريقية على اعتماد العملات المحلية للتبادل التجاري المشترك.
لافروف: نأمل أن تحل الأمم المتحدة مسألة العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية
كما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل موسكو في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من حل قضية العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية إلى أسواق العالم.
وجاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المصري سامح شكري، حيث قال أن موسكو لا تطالب برفع العقوبات.
لكن فيما يتعلق بمسألة الغذاء يجب على الغرب القضاء على المشاكل التي خلقها.
كما اضاف وزير الخارجية الروسي، أن الدول الغربية تمنع دخول السفن الروسية للموانئ الأجنبية، وهذا يلعب دورا في وجود الأزمة الغذائية العالمية.
وتابع ذات المتحدث قائلا:”الممرات الآمنة في البحر الأسود ستضمن نقل الحبوب من أوكرانيا، ولكن على كييف إزالة الألغام من الموانئ”
اما بخصوص الإتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول الأسبوع الجاري بمشاركة روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإخراج الحبوب الأوكرانية،
أوضح ذات المتحدث أنه من المفترض أن تضمن أوكرانيا تطهير مياهها الإقليمية من الألغام والسماح للسفن بالمغادرة من هناك.
كما ختم لافروف أنه طوال رحلة السفن، ستضمن روسيا وتركيا أمنها بقواتهما البحرية، حيث سيتم فحص السفن في اتجاه الموانئ الأوكرانية لتحميلها بشحنات من القمح،
وذلك بهدف التأكد من عدم حمل أسلحة إلى الموانئ الأوكرانية.