لافروف: روسيا تمر بمرحلة مصيرية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تمر اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها ستحدد مستقبل النظام العالمي.

وأضاف لافروف، أن الأهداف الرئيسية لسياسة روسيا الخارجية لا تزال هي ضمان الأمن القومي للبلاد، وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية”.

وتابع الوزير الروسي: “تمر بلادنا اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها. ليس من المبالغة القول إن مستقبل النظام العالمي يتم تحديده خلال ذلك.”

وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل مع شركائها، دعم وترويج “أجندة بناءة وموحدة”.

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