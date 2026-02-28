لافروف: روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، شدد لافروف على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ لافروف خلال محادثتهما عن خطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وندد لافروف بما وصفته الوزارة بأنه “هجوم مسلح غير مبرر” شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. كما دعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.