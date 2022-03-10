لافروف: لا أريد أن أصدق أن حربا نووية يمكن أن تقع

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه لا يريد أن يصدق أن حربا نووية يمكن أن تقع وأن الغرب هو من يضخم الموضوع.

وذكر لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: “نؤيد أي اتصالات مع كييف من أجل تحقيق التسوية”.

وأضاف الوزير: “أكدنا خلال المحادثات أن مبادرة موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا على أساس يومي لا تزال قائمة”.

وأكد لافروف، أن روسيا لم تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعا يهدد أمنها.

مشيرا إلى أن أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه.

وشدد لافروف، على أن روسيا سنتجاوز هذه الأزمة ولن يكون لدينا بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكا موثوقا به.

هذا وكشف الوزير، أن موسكو بحثت إمكانية ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي لكن اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط.

وتابع الوزير بالقول: “نريد أن تكون أوكرانيا محايدة ومستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا. إلى جانب الضمانات الأمنية للدول الأوروبية ولروسيا”.

وأشار لافروف، إلى أن الغرب لا يريد من أوكرانيا إلا أن تكون دولة تعمل ضد كل ما هو روسي. قائلا: “الغرب يحاول استخدام أوكرانيا لتقويض روسيا”.

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