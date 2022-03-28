لافروف: لا يمكن عزل روسيا والعالم اليوم متعدد الأقطاب
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الاثنين، أنه لا يمكن عزل روسيا مضيفا ان العالم اليوم أصبح متعدد الأقطاب.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن هناك ضغوط على بلاده بهدف عزلها وسلب استقلالها.
كما أوضح لافروف، أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان للسياسة المناوئة لروسيا.
مشيرا في السياق ذاته، الى أن هناك دول تتخلى عن استقلاليتها وتنضم للعقوبات على روسيا.
وتابع”: الغرب يشعر بالخزي من أن خططه بتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا فشلت ولذلك فرض العقوبات.”
وأضاف”: علينا ألا نملي على بعضنا القيم المزيفة التي فرضتها الليبرالية الجديدة.”
وأردف قائلا:”لافروف: الدول الغربية تحاول دعم النظام في أوكرانيا ولكن هناك من يعارض هذه النزعة في أوروبا.”
بالمقابل أكد لافروف ألأن علاقات بلاده مع الصين هي الأفضل تاريخيا،كاشفا على شراكة مع الهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
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لافروف: التعاون بين روسيا والصين سيتوطد في ظل الظروف الحالية
لافروف: التعاون بين روسيا والصين سيتوطد في ظل الظروف الحالية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،السبت الماضي، بأن العلاقة بين موسكو وبيكين ستتعزز وتتوطد خصوصا في ظل الظروف الحالية.
وجاءت تصريحات لافروف في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة “زعماء روسيا”.
حيث قال أن التعاون بين روسيا والصين سيتوطد، وفي ظروف تقويض الغرب بشكل صارخ جميع الأسس التي يعتمد عليها النظام العالمي.
لذلك يجب على روسيا والصين كدولتين كبريين التفكير في كيفية مواصلة حياتهما في هذا العالم.
وأضاف نفس المتحدث، ان الدولتين لديهما الكثير من العمل للقيام به، وزعيماها وغيرهما من أعضاء الحكومتين ووزارتا الخارجية يعملون بنشاط ضمن إطار الحوار التقليدي الدوري.
وتابع لافروف قائلا، بأن الغرب في المرحلة الحالية يطرح أمام نفسه هدف القضاء على روسيا والانتقال إلى مواجهة الصين.
حيث أشار إلى أن الغرب يرى في بكين خطرا بسبب نموها الاقتصادي الذي بدأ بعد موافقة الصين على قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية.