لافروف: لا يمكن عزل روسيا والعالم اليوم متعدد الأقطاب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الاثنين، أنه لا يمكن عزل روسيا مضيفا ان العالم اليوم أصبح متعدد الأقطاب.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن هناك ضغوط على بلاده بهدف عزلها وسلب استقلالها.

كما أوضح لافروف، أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان للسياسة المناوئة لروسيا.

مشيرا في السياق ذاته، الى أن هناك دول تتخلى عن استقلاليتها وتنضم للعقوبات على روسيا.

وتابع”: الغرب يشعر بالخزي من أن خططه بتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا فشلت ولذلك فرض العقوبات.”

وأضاف”: علينا ألا نملي على بعضنا القيم المزيفة التي فرضتها الليبرالية الجديدة.”

وأردف قائلا:”لافروف: الدول الغربية تحاول دعم النظام في أوكرانيا ولكن هناك من يعارض هذه النزعة في أوروبا.”

بالمقابل أكد لافروف ألأن علاقات بلاده مع الصين هي الأفضل تاريخيا،كاشفا على شراكة مع الهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

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