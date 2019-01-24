لافروف : مستعد لدراسة إمكانية إلغاء التأشيرات بين البلدين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، اليوم بالعاصمة انه مستعد لبحث مع نظيره الجزائري امكانية الغاء التأشيرات بين البلدين.

واضاف لافروف عقب محادثاته مع رئيس الدبلوماسية الجزائرية اننا مع توفير الشروط الملائمة لمواطنينا وكذا لمواطني البلدان الشريكة.

وفي رده على سؤال حول امكانية تنظيم لقاء قمة بين البلدين في القريب العاجل.

اكد الوزير ان الاتصالات ستستمر على جميع المستويات، مضيا ان الجدول الزمني المحدد سيضبط تدريجيا.

وتابع قوله انه من المؤكد ان ذلك سيتم بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في الجزائر.